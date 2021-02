Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Königbach-Stein - Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Königsbach-Stein (ots)

Am frühen Montagmorgen kontrollierte die Polizei am Ortsausgang Königsbach einen 52-jährigen Fahrzeugführer, welcher betrunken am Steuer saß.

Der Mann war mit seinem Golf gegen 2 Uhr auf der Durlacher Straße in Richtung Remchingen unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab ein Atemalkoholvortest rund 2,1 Promille. Im Anschluss musste der 52-Jährige eine Blutprobe abgeben und sowohl sein Führerschein als auch sein Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

