Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Zeugen gesucht: Pkw aufgebrochen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Pkw in Niefern-Öschelbronn aufgebrochen und einen Geldbeutel entwendet.

Das Auto parkte in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, in der Elsterstraße in Niefern. Der unbekannte Täter öffnete den Pkw gewaltsam und stahl den Geldbeutel aus dem Handschuhfach. Der entstandene Gesamtsachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell