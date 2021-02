Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Remchingen (ots)

Am Freitagabend hat sich in Remchingen ein Unfall ereignet, bei dem ein 65-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrads schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Pedelec-Fahrer gegen 18:15 Uhr auf der Marktstraße unterwegs. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer bog auf der Suche nach einem Parkplatz von der Pfinzstraße in die Marktstraße ab. Bei einem Wendevorgang übersah der 25-jährige Autofahrer den Elektrofahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß trug der 65-Jährige eine Rippen- und Schulterfraktur davon und wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

