Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien und beleidigt Polizeibeamte

Freudenstadt (ots)

Gleich zwei Anzeigen erwarten einen 39-jährigen Fahrradfahrer, der am Donnerstagabend betrunken und schlangenlinienfahrend in Freudenstadt unterwegs war.

Polizeibeamte hatten den Radfahrer gegen 22:15 Uhr einer Kontrolle unterzogen, nachdem jener in der Karl-von-Hahn-Straße durch Schlangenlinienfahren aufgefallen war. Ein mit dem 39-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab sodann einen Wert von über einem Promille. Da der 39-Jährige sich entsprechend aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, mussten ihm in der Folge Handschließen angelegt werden. Auch die notwendige und in einem Krankenhaus durchgeführte Blutprobe ließ der Fahrradfahrer nur unter Zwang über sich ergehen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte als Faschisten. Der 39-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie auch wegen Beleidigung angezeigt.

Frank Weber, Pressestelle

