Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Exhibitionist aufgetreten

Freudenstadt (ots)

Exhibitionistische Handlungen hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Unbekannter vor einer Frau in Freudenstadt vorgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ging eine 30-jährige Frau über einen Parkplatz hinter einem Getränkemarkt in der Dammstraße. Als sie dabei an einem geparkten schwarzen Kleinwagen vorbeiging, öffnete ein Unbekannter von innen die hintere linke Tür des Pkws und manipulierte dabei auf der Rückbank sitzend an seinem entblößten Glied, während er die Frau anschaute.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 50 bis 60 Jahre alt, korpulente Statur und trug einen Drei-Tages-Bart.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell