Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 30-Jährige verursacht Unfall mit mehreren Verletzten

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag hat sich an der Einmündung zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd ein Auffahrunfall ereignet, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Eine 49-jährige Volvo-Fahrerin war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 1135 von Hagenschieß kommend in Richtung Anschlussstelle Pforzheim-Süd unterwegs, als sie auf Grund der für sie geltenden roten Ampel ihre Fahrgeschwindigkeit verringerte. Durch die nachfolgende 30-jährige Volkswagen-Fahrerin wurde die Situation offenbar zu spät erkannt, so dass diese nahezu ungebremst auf das Auto der 49-Jährigen auffuhr. Im Fahrzeug der 30-Jährigen befanden sich noch eine 20-jährige Beifahrerin, eine 18 und 17-jährige Mitfahrerin sowie ein 2-jähriger Junge. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf den Jungen alle Beteiligten leicht verletzt und mussten hierauf zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Landesstraße 1135 war bis 17:30 Uhr zwecks Aufräum-/ und Abschleppmaßnahmen teilweise gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich vier unterschiedliche Haushalte im Auto der 30-Jährigen. In diesem Zusammenhang werden auch Verstöße gegen die Corona-Verordnung geprüft.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell