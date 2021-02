Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw-Lenkerin verursacht Verkehrsunfall und wird leicht verletzt

Calw (ots)

Am Mittwochmittag verlor eine Pkw-Lenkerin auf der Bundesstraße 296 die Kontrolle über ihren Renault und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Nach dem Unfall wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 76-Jährige befuhr gegen 14:45 Uhr die Bundestraße von Stammheim in Richtung Deckenpfronn als sie den ersten Erkenntnissen nach aufgrund Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss fuhr sie in einen seitlichen Graben und über unbefestigtes Gelände. Durch den Verkehrsunfall entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

