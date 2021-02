Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Nach Todesfällen in Ölbronn-Dürrn: Ermittlungsergebnis liegt vor

Ölbronn-Dürrn (ots)

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.12.2020)

Nachdem am 19.12.2020 in einem Wald bei Ölbronn-Dürrn, Gewann Espenhau/Mühlgraben, ein Ehepaar bewusstlos aufgefunden worden war, welches sodann verstarb, wurden zur Abklärung der Todesumstände durch die Staatsanwaltschaft in Pforzheim ergänzend die Obduktionen der beiden Verstorbenen beim Amtsgericht Pforzheim beantragt.

Nach den polizeilichen und gerichtsmedizinischen Erkenntnissen ist von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. So handelt es sich in beiden Fällen um einen natürlichen Tod. Der ursprüngliche Verdacht einer Intoxikation ist durch die Obduktionsbefunde und die ergänzenden chemisch-toxikologischen Analysen widerlegt. Die chemisch-toxikologischen Gutachten haben jeweils keine todesrelevanten Beeinflussungen bzw. Vergiftungen durch körperfremde Substanzen ergeben. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden lagen zu keinem Zeitpunkt vor.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell