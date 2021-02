Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbrecher hat es auf Wohnhaus abgesehen

Pforzheim (ots)

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster drang am Montagabend ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Bergstraße ein. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Zeit zwischen Montag, 15.02.2021, 16:45 Uhr und 22:45 Uhr gelangte der Täter in das Haus und durchsuchte anschließend das Inventar. Hierbei richtete er einen Sachschaden von rund 300 Euro an.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell