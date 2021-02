Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Erfolgloser Einbruchsversuch in Kindergarten

Keltern (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchen in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr in einen Kindergarten in Dietlingen einzudringen. Dabei versuchten die Unbekannten erfolglos drei Außentüren mittels Hebelwerkzeug aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg 07082 / 7912 0 in Verbindung zu setzen.

