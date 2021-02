Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kelleraufbruch: Täter wird durch Zeugen überrascht

Pforzheim (ots)

Von einem Zeugen überrascht worden ist ein Einbrecher, der am Sonntagabend gewaltsam in zwei Kellerabteile in einem Anwesen in Pforzheim eingedrungen war.

Der Unbekannte hatte sich gegen 21 Uhr Zutritt in das Mehrparteienhaus in der Anshelmstraße verschafft und offensichtlich zwei Kellerabteile aufgebrochen. Als er dann von dem Zeugen überrascht wurde, ergriff er die Flucht. Der Täter wird beschrieben als etwa 1,7 Meter großer und 30 bis 35 Jahre alter Mann mit schwarzem Vollbart. Er sei mit einem dunklen Mantel bekleidet gewesen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell