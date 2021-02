Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Mühlacker (ots)

Am Sonntagvormittag sind drei Personen durch einen Verkehrsunfall in Mühlacker verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 50 Jahre alter VW-Fahrer gegen 11:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Hindenburgstraße wollte er in diese links abbiegen und missachtete dabei das Rotlicht an der Ampel. Dadurch kam es zur Kollision mit einer 53-jährigen VW-Fahrerin welche auf der Gegenfahrbahn geradeaus fahren wollte. Dabei wurden die 53-Jährige sowie deren Beifahrer und der 50-Jährige durch den Unfall verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher beziffert werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell