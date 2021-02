Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Kämpfelbach (ots)

Einfach davongefahren ist ein Unbekannter in Ersingen, nachdem er offenbar in der Zeit von Samstag auf Sonntag beim Vorbeifahren ein anderes Auto beschädigt hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, auf der Dietlinger Straße in Richtung Vaihenwiesenstraße. Dort streifte er wohl beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Renault und beschädigte diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte in der Folge einfach davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

