Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden

Ölbronn-Dürrn/Enzkreis (ots)

Am Sonntag, gegen 05.30 Uhr, fuhr ein 25jähriger Mann mit seinem Ford Galaxy auf der Bundesstraße 294 von Bretten kommend, in Richtung Pforzheim. In Höhe der Kreisstraße 4527 (Straße nach Dürrn) geriet er infolge seiner nichtangepassten Geschwindigkeit, auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Es kam zu einem Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Pkw. Zunächst stieß er gegen den Opel einer 20jährigen Frau und anschließend gegen einen VW Caddy, der von einer 63jährigen gelenkt wurde. Die Fahrerin des VW Caddy erlitt schwere Verletzungen. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher, sein 20jähriger Beifahrer und die Fahrerin des Opels erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden in Krankenhäuser verbracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 36 000 Euro. Die B 294 war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gegen 08.00 Uhr, voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell