Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall bei Rotlicht mit zwei verletzten Personen

Pforzheim (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 10 zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-Ost und Pforzheim auf Höhe Eutingen.

Eine 20 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 15:45 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Pforzheim. An der Kreuzung Sägewerkstraße/Im alten Steinbruch ordnete er sich auf der Linksabbiegespur ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 20-Jährige bei Rot gerade aus in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Audi eines 17-jährigen Fahrers, der aus der Gegenrichtung bei Grün nach links in Richtung Sägewerkstraße abbiegen wollte. Dabei wurden die mitfahrende 44-jährige Begleitperson im Audi sowie die 19 Jahre alte Beifahrerin im VW leicht verletzt. Die 44-Jährige wurde in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 23.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

