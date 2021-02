POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Heizöl gelangt in den Kämpfelbach

Polizeipräsidium Pforzheim

Der Austritt von Heizöl hat am Donnerstag in Bilfingen umfangreiche Baggerarbeiten und das Ausbringen von Ölsperren erforderlich gemacht.

Bereits am Mittwochabend war in einem Bereich des Kämpfelbachs Ölgeruch gemeldet worden. Bei den unmittelbar folgenden Überprüfungen konnten die Einsatzkräfte jedoch weder Öl, noch einen etwaigen Verursacher des Geruchs ausfindig machen. Bei einer weiteren Überprüfung am Donnerstag entdeckten Polizeibeamte dann ein Anwesen, von dem aus über ein Abflussrohr Heizöl in den Kämpfelbach gelangte. Da das Rohrende nicht direkt bis zum Kämpfelbach führte, sondern wohl aufgrund zurückliegender Erdarbeiten im Erdreich verborgen war, war der Heizölaustritt nicht ohne weiteres festzustellen. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der polizeilichen Fachabteilung für Gewerbe und Umwelt führten zu dem Verdacht, dass ein technischer Defekt an einer Ölpumpe in einem anliegenden Wohnanwesen zu dem Vorfall geführt hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das wegen der Pumpe ausgelaufene Heizöl zwar von einer Ölwanne aufgefangen worden. Jene hatte sich jedoch als undicht erwiesen, sodass sich das Öl seinen Weg bis in die Waschküche des Nachbaranwesens gebahnt hatte. Von dort aus floss es dann über den Bodenablass und das genannte Rohr bis in den Kämpfelbach. Da das Öl innerhalb des Erdreichs beim Bach austrat, war es erforderlich, an der betreffenden Stelle abzugraben, weshalb zwei Fachfirmen für die umfangreichen Baggerarbeiten sowie das Absaugen des Öls hinzugezogen wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Kämpfelbach brachte Ölsperren aus, um ein größeres Ausmaß der Verunreinigung des Kämpfelbachs zu verhindern. Ebenso kam das Umweltamt des Enzkreises vor Ort.

