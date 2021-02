Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gem. Pressemitteilung der StA Görlitz - Zweigst. Bautzen - sowie des PP Pforzheim und der BPolI Ebersbach (PF/ Bautzen) Pforzheim/ Bautzen - Fahndungserfolg nach Autodiebstahl: 36-Jähriger in U-Haft

Bild-Infos

Download

Pforzheim/ Bautzen (ots)

Einsatzkräften aus Sachsen ist in Zusammenarbeit mit Pforzheimer Ermittlern ein Fahndungserfolg gelungen. Nach einem Autodiebstahl in Pforzheim sitzt ein 36-jähriger Tatverdächtiger nun in Sachsen in Untersuchungshaft.

Das Auto, ein Mercedes im Zeitwert von rund 45.000 Euro, war in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar in Pforzheim entwendet worden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen machten Beamte der aus Landes- und Bundespolizisten bestehenden gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen das gestohlene Fahrzeug am darauffolgenden Morgen auf der Autobahn 4 bei Bautzen ausfindig. Nachdem mehrere Streifen die Verfolgung des Wagens aufgenommen hatten, gelang es ihnen, den Mercedes bei einem Rastplatz zu stoppen. Fahrer war ein 36-jähriger Pole, welcher unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein mit dem gestohlenen Auto unterwegs war. Der Mercedes wurde vor Ort sichergestellt und wurde nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchungen seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Bautzen wurde der dringend Tatverdächtige in der Folge dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bautzen vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 36-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Bautzen dauern an.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim

Ronny Probst, Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Christopher Gerhardi, Staatsanwaltschaft Görlitz - Zweigstelle Bautzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell