Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend hat sich in Pforzheim ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 19:40 Uhr auf der Büchenbronner Straße in Richtung Büchenbronn. An der Einmündung zur Straße "Auf der Rotplatte" beabsichtige sie auf der Linksabbiegespur nach links in diese abzubiegen. Hierbei missachtete sie offenbar den Vorrang einer entgegenkommenden 47-jährigen BMW-Fahrerin, welche von Büchenbronn kommend stadteinwärts fuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Dabei wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

