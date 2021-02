Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis-FDS-PF) Pforzheim - Mehrere Verkehrsunfälle teilweise auch mit verletzten Personen aufgrund Schneefall und winterglatter Fahrbahnen

Pforzheim (ots)

Auf winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn ereigneten sich heute im gesamten Präsidiumsbereich nach derzeitigem Kenntnisstand rund 40 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen hatten die Unfälle Sachschäden zur Folge, allerdings wurden bei sieben Unfällen auch Personen verletzt. Des Weiteren kam es zu einer Unfallflucht im Bereich Kämpfelbach.

In Niefern-Öschelbronn kippte gegen 06:20 Uhr in der Mühlstraße ein kleines Räumfahrzeug des Winterdienstes um und rutschte den Berg hinunter, der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Auf der Landesstraße 572 zwischen Mühlhausen und der Abzweigung nach Tiefenbronn kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws. Dadurch wurde eine Fahrerin leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro, die Pkws mussten abgeschleppt werden.

Bei Altensteig kam gegen 08:25 Uhr auf der Landesstraße 362 eine Pkw-Fahrerin nach einer langgezogenen Rechtskurve ins Rutschen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. Sie wurde dadurch leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden.

Bei Keltern hatte sich gegen 09:30 Uhr auf der Landesstraße 562 ein Pkw überschlagen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der gesondert veröffentlichten Pressemeldung von 12 Uhr.

Auf der Autobahn A8 kollidierte eine Pkw-Fahrerin gegen 10:25 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Karlsbad in Fahrtrichtung Karlsruhe offenbar aufgrund Winterglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt mit einer Leitplanke. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Zwischen Dürrmenz und Pinache kam es auf der Landesstraße 1134 gegen 11:20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkws. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der gesondert veröffentlichten Pressemeldung von 13:55 Uhr.

Auf der Autobahn A8 Fahrtrichtung Karlsruhe kam gegen 12:15 Uhr eine Pkw-Fahrerin zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd alleinbeteiligt aufgrund von Schneematsch ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Verkehrsbehinderungen sind größtenteils ausgeblieben, jedoch blieben mehrere Lkws aufgrund der Straßenverhältnisse liegen.

