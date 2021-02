Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Fahrzeug überschlagen und Abhang hinuntergerutscht

Enzkreis (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 562 ein folgeschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 49.-Jähriger leicht verletzt wurde.

Der Mann war mit seinem Kia gegen 09:30 Uhr auf der Landesstraße von Auerbach kommend in Richtung Keltern unterwegs, als das Fahrzeug aufgrund einer eisglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet, sich überschlug und in der weiteren Folge einen mehreren Metern tiefen Abhang hinabrutschte. Der Fahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Keltern und gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit und zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Die Fahrbahn war in Richtung Auerbach bis 11:14 Uhr gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

