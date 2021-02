Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF) Kämpfelbach/Mühlacker/Pforzheim - Mehrere Auffahrunfälle mit leichtverletzten Personen

Kämpfelbach/Mühlacker/Pforzheim (ots)

Im Laufe des Dienstags ereigneten sich im Enzkreis und in Pforzheim drei Auffahrunfälle, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden.

In Pforzheim fuhr gegen 06:35 Uhr eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Kieselbronner Straße in Richtung Hohenäckerallee. An der Kreuzung wollte sie nach rechts in die Hohenäckerallee abbiegen, musste aber davor verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihr fahrender 24-Jähriger erkannte mit seinem Volvo die Situation zu spät und fuhr auf die Mercedes-Fahrerin auf. Dabei wurde die 58-Jährige leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro.

In Mühlacker fuhren gegen 11 Uhr eine 27-Jährige BMW-Fahrerin und eine 21-Jährige Honda-Fahrerin hintereinander auf der Abfahrt von der Bundesstraße 35 in Richtung Landesstraße 1134. Am Ende der Einmündung musste die 27-Jährige aufgrund des querenden Verkehrs halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 21-Jährige mit ihrem Honda wohl zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dadurch wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.500 Euro.

In Kämpfelbach fuhr gegen 18:10 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem VW hinter einer 36-Jährigen Opel-Fahrerin auf der Bundesstraße 10 vom Ersinger Kreuz in Richtung Pforzheim. Aufgrund eines Rückstaus wegen einer Verkehrsunfallaufnahme musste die 36-Jährige verkehrsbedingt halten. Der 19-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

