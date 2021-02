Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Nach tödlicher Attacke auf 66-jährigen Mann - Sonderkommission "Laub" wird aufgelöst

(Ergänzung zu den Pressemeldungen vom 05.11.2020, 10.11.2020, 18.12.2020 und 22.01.2021)

Nachdem ein 66-jähriger Mann in den Abendstunden des Mittwochs, 04.11.2020, von zwei dunkel gekleideten und vermummten Männern im Laubgäßchen in Pforzheim überfallen worden war, erlag er am 10.11.2020 seinen schweren Verletzungen.

Daraufhin wurde am 05.11.2020 bei der Kriminalpolizeidirektion Calw eine Sonderkommission eingerichtet. Trotz umfangreicher Ermittlungen und der Bearbeitung von rund 200 Spurenkomplexen konnten die beiden Täter noch nicht identifiziert werden.

Die noch laufenden Ermittlungen werden nun durch Kriminalbeamte der Kriminalpolizeidirektion Calw im Rahmen der allgemeinen Aufbauorganisation weitergeführt.

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell