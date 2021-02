Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Nagold - Pkw kommt auf Gegenfahrbahn und verursacht Verkehrsunfall: Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Am Montagabend geriet ein bislang unbekannter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender Sattelzugfahrer ausweichen musste und eine Leitplanke touchierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr am 08.02.202, gegen 20:10 Uhr, ein 22-jähriger Sattelzugfahrer die Landesstraße 362 aus Richtung Nagold kommend in Fahrtrichtung Rohrdorf. In einer Linkskurve, kurz vor dem Kreisel Rohrdorf, kam dem 22-Jährigen ein heller Pkw vermutlich mit einem Kennzeichen aus dem Raum Calw entgegen. Der unbekannte Fahrer befand sich zeitweise halbseitig auf der Fahrbahn des Sattelzugführers, so dass dieser nach rechts Ausweichen musste und daraufhin die dortige Leitplanke touchierte. Am Sattelzug entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Unfallzeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls durch einen hellen Pkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

