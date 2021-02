Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Tabakwarengeschäft mit hohem Diebstahlsschaden

Horb am Neckar (ots)

Über das Wochenende brachen Unbekannte in einen Tabakwarenladen am Bahnhofsplatz in Horb ein und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten und Bargeld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten in der Zeit von Samstag, 06.02.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 08.02.2021, 08:15 Uhr, eine Tür zum Verkaufsladen auf und entwendeten im Anschluss zahlreiche Stangen Zigaretten und Bargeld. Der Diebstahlsschaden wird auf mehreren tausend Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens an der beschädigten Tür beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell