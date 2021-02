Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Vereinsräume

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Vereins in der Pforzheimer Oststadt und entwendeten Büroutensilien.

Wie die Täter zwischen Donnerstag, 04.02.2021, 18:30 Uhr und Montag, 08.02.2021, 06:30 Uhr, in das Objekt in der Parkstraße gelangen konnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Innern wurde ein Rollladen beschädigt und man nahm Büromaterial an sich. Der Gesamtschaden bedarf noch der weiteren Abklärung.

Sabine Maag, Pressestelle

