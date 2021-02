Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mit rund zwei Promille unterwegs

Seine Fahrt beenden musste Montagnacht ein 49-Jähriger in Horb am Neckar, dessen Alkoholisierung im Rahmen einer Verkehrskontrolle ans Licht kam.

Eine Rettungswagen-Besatzung meldete gegen 22:20 Uhr bei der Polizei einen Schlangenlinien fahrenden Ford in der Mühringer Straße in Horb am Neckar. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Nordstetten und dann weiter in Richtung Autobahn A81, wo Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb den 49 Jahre alten Ford-Fahrer auf der Autobahn Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Rottenburg kontrollieren konnten. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei ihm deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Daher musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Den 49-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

