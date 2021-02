Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Streit wegen Müllentsorgung: 65-Jähriger außer Rand und Band - Polizeibeamter verletzt

Pforzheim (ots)

Streit wegen nicht korrekt entsorgten Mülls war am Samstagnachmittag offenbar der Auslöser für einen Polizeieinsatz in Pforzheim, bei dem ein Beamter verletzt worden ist. Ein 65-Jähriger hatte sich derart außer Rand und Band gezeigt, dass er vorübergehend in die Zelle musste.

Der 65-Jährige soll zuvor in einem Einkaufsmarkt in der Nordstadt nicht nur Pfandflaschen abgegeben, sondern auch Altglas in einer dortigen Mülltonne entsorgt haben. Nachdem man ihn offenbar darauf angesprochen hatte, dass letzteres nicht erlaubt sei, soll er ausfallend und aggressiv geworden sein. Ein Zeuge rief dann die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten schrie der 65-Jährige umher und machte Drohgebärden. Ihm wurde in der Folge seitens des Einkaufsmarktes ein Hausverbot ausgesprochen und die Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis. Anstatt jenen zu befolgen, war der 65-Jährige jedoch weiterhin hochaggressiv und erhob die Hände in Richtung eines Mitarbeiters des Einkaufsmarktes, wie als wolle er ihn schlagen. Als ihn die Einsatzkräfte daraufhin ergreifen und vom Gelände führen wollten, wehrte er sich heftig. Die Beamten mussten ihn überwältigen und Verstärkung hinzurufen, danach brachten sie den tobenden Mann in eine Zelle des Polizeireviers. Infolge der Widerstandshandlungen des 65-Jährigen wurden sowohl ein Polizist, als auch dieser selbst leicht verletzt. Wegen der Verletzungen des 65-Jährigen und weil dieser auf dem Polizeirevier über starke Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, durch welchen allerdings keine schwerwiegenderen Verletzungen bei ihm festgestellt werden konnten. Der 65-Jährige wurde letztlich von Familienangehörigen abgeholt und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

