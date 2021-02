Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Oberreichenbach (ots)

Seine Fahrt beenden musste am Samstagmorgen auf der Kreisstraße 4323 bei Oberkollbach ein 19-Jähriger, der offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr unterwegs war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 19 Jahre alte VW-Fahrer gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 4323 von Oberkollbach in Richtung Kreisstraße 4322. An der Kreuzung zur Kreisstraße 4322 wollte der 19-Jährige nach links in Richtung Klinikum Nordschwarzwald abbiegen und übersah offenbar einen von links kommenden Streifenwagen. Der Fahrer des Streifenwagens konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Bei der darauffolgenden Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte beim 19-jährigen Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum wahr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daher musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

