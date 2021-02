Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen war ein aufgebrochener Zigarettenautomat auf der Wilferdinger Höhe gemeldet worden.

Vermutlich brachen die Täter den Automaten in der Heilbronner Straße mittels Hebelwerkzeug auf, um so an den Inhalt zu gelangen. Gegen 01:20 Uhr war der Diebstahl nebst den am Tatort zurückgelassenen Schachteln entdeckt worden. Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

