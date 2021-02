Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zeugen gesucht: Einbruch in mehrere Baucontainer

Horb am Neckar (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 13:30 Uhr, unbekannte Tätern auf bislang ungeklärte Weise in 15 Baucontainer auf einer Baustelle in der Hornaustraße in Horb am Neckar eingebrochen.

Die Unbekannten öffneten die Baucontainer gewaltsam und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Für den Abtransport des Diebesguts muss mindestens ein Fahrzeug nötig gewesen sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell