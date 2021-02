Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrgast beleidigt und schlägt Busfahrerin

Mühlacker (ots)

Die Fahrerin eines Linienbusses wurde auf der Fahrt von Mühlacker nach Großglattbach am Samstagnachmittag von einem Betrunkenen zunächst verbal und dann auch körperlich angegriffen.

An der Bushaltestelle in Lomersheim, auf Höhe der Enzbrücke, machte die Busfahrerin, gegen 16:45 Uhr, den 32-jährigen Fahrgast zunächst darauf aufmerksam, dass er aussteigen solle. Aufgrund zurückliegender Fahrten wusste sie, dass dieser immer an dieser Haltestelle ausgestiegen war. Daraufhin ging der alkoholisierte Mann in angriffslustigem Tonfall auf die Busfahrerin zu, um zu fragen, was sie von ihm wolle. Ein weiterer Fahrgast kam der Busfahrerin zu Hilfe und forderte den Mann ebenfalls auf, auszusteigen. Der Aufforderung kam der 32-Jährige zunächst widerwillig nach, stieg dann aber über die hintere Türe erneut in den Bus ein. Nach einer weiteren Aufforderung, auszusteigen, schlug der Betrunkene zunächst in Richtung des couragierten Fahrgastes, der noch rechtzeitig ausweichen konnte. Im Anschluss ging er auf die nach hinten geeilte Busfahrerin los und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Darüber hinaus trug die Frau durch das Zupacken des Mannes Schmerzen am Arm davon. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten beeindrucken den 32-Jährigen offensichtlich nicht. Während abgeklärt werden soll, was geschehen war, spuckte er in Richtung der Busfahrerin und der Polizeibeamten und beleidigte die Anwesenden. Ein Atemalkoholvortest ergab rund 1,2 Promille. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell