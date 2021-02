Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Pkw kommt auf der Autobahn von der Fahrbahn ab und verursacht größeren Sachschaden

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der A 8 kam es in den frühen Morgenstunden des Montags. Der 43-jährige Lenker eines Pkw Hyundai befuhr um kurz vor vier Uhr die Autobahn aus Richtung Pforzheim kommend in Richtung Karlsruhe. Ungefähr zweieinhalb Kilometer nach der Anschlussstelle Pforzheim-West geriet der Pkw ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer zunächst nach links, kollidierte mit der Betonleitwand zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen der Autobahn um im Anschluss mit der rechts der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke zusammenzustoßen. Hierbei beschädigte der Pkw mehrere Schutzplankenelemente, drückte diese nach oben und kam letztlich entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung unter der Schutzplanke zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug begeben und wurde im weiteren Verlauf vorsorglich zur Untersuchung in eine Pforzheimer Klinik verbracht. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Karlsruhe wurde sowohl zur Absicherung der Unfallstelle als auch zur weiteren Versorgung der Schutzplankenschäden vor Ort alarmiert. Am nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeug entstand Schaden in Höhe von ungefähr 10000 Euro, der Schaden an der Verkehrseinrichtung dürfte sich nach erster Schätzung auf ca. 8000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell