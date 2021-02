Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (BAB8) PKw überschlägt sich alleinbeteiligt. Zwei Schwerverletzte

A8 km 252 Fahrtrichtung Karlsruhe (ots)

Auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein PKW Nissan offensichtlich ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich dabei überschlug. Die Ursache des Abkkommens ist bislang nicht bekannt. der Fahrer konnte selbstständig aussteigen. Die 17-jährige Beifahrerin die noch im Fahrzeug war und der 19-jährige Fahrer wurden durch Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide wurde offenbar schwer verletzt. Bei dem Unfall wurde mehrere frisch gepflanzte Bäume umgefahren . Am total beschädigten PKW entstand ein Totalschaden in hier noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell