Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach-Oberschwandorf - Unbekannte drehen auf Rasensportplatz Kreise mit dem Auto

Haiterbach-Oberschwandorf (ots)

Zahllose Kreise drehten bislang unbekannte Täter mit einem Auto auf der Rasenfläche des Sportplatzes in Haiterbach-Oberschwandorf in der Rohrdorfer Straße. Die vermutliche Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, dem 03.02. und Freitag, dem 05.02.2021. Wie hoch die Kosten sein werden, um die tiefen Reifenspuren auf dem Fußballrasen des SV Oberschwandorf wieder zu beseitigen, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei in Nagold hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter (07452) 93050.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

