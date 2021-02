Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einsatzkräfte ziehen 26-jährigen Randalierer aus dem Verkehr - Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Pforzheim (ots)

Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend einen 26-jährigen mutmaßlichen Randalierer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Der 26-Jährige steht im Verdacht, gegen 20:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Calwerstraße/ St. Georgen-Steige mit Gegenständen nach vorbeifahrenden Fahrzeugen geworfen zu haben. Dabei soll er laut Zeugenangaben auch einen Schirmständer in Richtung eines die Örtlichkeit passierenden Bussen geworfen, diesen jedoch nicht getroffen haben. Ein Kleinwagen, der ebenfalls am Ort des Geschehens vorbeikam, wurde durch den Tatverdächtigen offenbar mit Steinen beworfen, wodurch Sachschaden entstand. Außerdem überfuhr das Auto einen auf der Fahrbahn liegenden größeren Stein oder Betonbrocken, was zu weiterem Sachschaden führte. Der Fahrer des Kleinwagens machte in der Folge eine sich zufällig in der Nähe befindliche Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd auf die Ereignisse aufmerksam. Als der 26-Jährige die Beamten erblickte, flüchtete er sofort in stadtauswärtige Richtung. Den Einsatzkräften gelang es jedoch nach kurzer Verfolgung, den Tatverdächtigen einzuholen und festzunehmen. Einer der Beamten zog sich bei der Festnahme allerdings derartige Verletzungen zu, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der 26-Jährige, bei dem ein Alkoholvortest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem musste er die Nacht über in der Zelle verbringen und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Zeugen oder weitere Geschädigte, insbesondere der Fahrer des Busses, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

