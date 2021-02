Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf: Freilaufender Hund beißt Jugendlichen

Pforzheim (ots)

Einfach in den Bus gestiegen und davon gefahren ist am Donnerstagmittag in Pforzheim ein Mann mit seinem Hund, nachdem der Hund zuvor einen Jugendlichen ins Bein gebissen hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 17-jährige Jugendliche gegen 14:15 Uhr zu Fuß auf dem Sommerweg nahe des Parkplatzes Hauptfriedhof in Pforzheim unterwegs, als der nicht angeleinte Hund auf ihn zulief und ihm ins Bein biss. Daraufhin wich der 17-Jährige zurück, so dass der Hund von ihm abließ. Der Mann, der mit dem Hund unterwegs war, stieg dann mitsamt seinem Tier einfach in einen Bus und fuhr davon. Der 17-Jährige wurde durch die Bissattacke leicht verletzt.

Bei dem bislang unbekannten Hundebesitzer handelt es sich um eine männliche Person, etwa 40 bis 50 Jahre alt, schwarzgraues Haar mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild, welcher offenbar akzentfrei Deutsch sprach. Auffällig an dem Mann war, dass er pinke Schuhe trug.

Der Hund hatte kurzes, schwarz-weißes Fell und hängende Ohren. Seine Höhe betrug rund 30 Zentimeter.

Wer den Vorfall beobachtet oder den Mann mit seinem Hund gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel Pforzheim unter der Rufnummer 07231 12581-311 oder beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Lukas Kruck, Pressestelle

