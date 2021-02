Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Unbekannte versuchen, in Supermarkt einzubrechen

Wurmberg (ots)

Ein Supermarkt in Wurmberg war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Unbekannten zwischen 20:15 Uhr und 03:45 Uhr gewaltsam in den Supermarkt in der Wiernsheimer Straße in Wurmberg einzudringen. Dabei beschädigten die Täter mittels unbekanntem Gegenstand die beiden Schiebetüren im Eingangsbereich des Supermarktes. Die Täter ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab und gelangten offenbar nicht in den Verkaufsraum. Der verursachte Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Lukas Kruck, Pressestelle

