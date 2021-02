Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS) Oberreichenbach/Knittlingen/Horb am Neckar - Polizei kontrolliert Autofahrer wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss

Oberreichenbach/Knittlingen/Horb am Neckar (ots)

Mehrere Verstöße festgestellt haben am Mittwoch und Donnerstag Polizeibeamte bei Autofahrern, die unter der Wirkung von berauschenden Mitteln ihr Fahrzeug führten.

In einem Fall kontrollierten die Polizeibeamten am Donnerstag kurz nach Mitternacht eine 23-jährige Fiat-Fahrerin in Oberreichenbach in der Schafhofstraße. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte Anhaltspunkte für Drogenkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamin an. Die 23-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

Im zweiten Fall führten die Polizisten am Donnerstag gegen 02:15 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Stuttgarter Straße in Knittlingen durch. Dabei fiel ihnen ein 19-jähriger Fahrzeugführer auf, bei dem die Einsatzkräfte Hinweise auf Drogeneinfluss bemerkten. Da die Durchführung eines Drogenvortests nicht möglich war, musste der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Im dritten Fall war ein, den Polizeibeamten nicht unbekannter, 38-jähriger Honda-Fahrer am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr in Horb am Neckar unterwegs. Der Mann, welcher keinen Führerschein besaß, konnte während seiner verbotswidrigen Fahrt von einem Streifenwagen erkannt werden. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann Betäubungsmittel auf. Der 38-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

In allen Fällen müssen die Betroffenen nun mit Anzeigen und gegebenenfalls Folgen für ihren Führerschein rechnen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

Lukas Kruck, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell