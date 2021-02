Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vorfahrt missachtet - eine Person verletzt

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt wurde am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Golfs, als sein Fahrzeug kurz vor Enzberg mit einem Hyundai kollidierte.

Der 18-jährige Golf-Fahrer befuhr gegen 16:45 Uhr die Bundesstraße 10 von Mühlacker kommend in Fahrtrichtung Enzberg. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen übersah ein 25 Jahre alter Hyundai-Fahrer an der Einmündung Heilbronner Straße den bevorrechtigten Golf und es kam zum Unfall. Der Hyundai wurde im Anschluss abgeschleppt, der genaue Sachschaden bedarf noch der Abklärung. Am Golf entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

