Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Zwei verletzte Personen durch Auffahrunfall

Wurmberg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Landesstraße 1135 bei Wurmberg ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 74-jährige KIA-Fahrerin gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 1177 von Mönsheim in Richtung Landesstraße 1135. An deren Einmündung wollte sie nach links in Richtung Wurmberg abbiegen und übersah offenbar einen 78 Jahre alten VW-Fahrer, welcher auf der Landesstraße 1135 von Wurmberg in Richtung Wiernsheim fuhr. Dieser konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit der KIA-Fahrerin verhindern, aber der hinter ihm fahrende 19-jährige VW-Fahrer erkannte die Vollbremsung zu spät und kollidierte daraufhin mit dem VW des 78-Jährigen. Dabei wurden die beiden 74 und 69 Jahre alten Mitfahrerinnen des 78-Jährigen leicht verletzt und mussten in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

