Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim (PF) Pforzheim - Rascher Fahndungserfolg nach versuchter räuberischer Erpressung: 18-Jähriger in U-Haft

Pforzheim (ots)

Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord ist nach einer versuchten räuberischen Erpressung ein rascher Fahndungserfolg gelungen. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 18-Jährige am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, im Benckiserpark einen Passanten angesprochen und ihn im weiteren Verlauf beleidigt haben. Danach soll der Tatverdächtige ihn mit einem Messer bedroht und so versucht haben, den Geschädigten zur Herausgabe mitgeführter Gegenstände zu zwingen. Dem Geschädigten, ein Mann Ende 30, gelang es jedoch offenbar, sich gegen den 18-Jährigen zu wehren und danach zu flüchten. Bei der sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord den 18-Jährigen in der näheren Umgebung und nahm ihn fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 18-Jährige, der die deutsche und portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell