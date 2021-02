Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Beim Linksabbiegen mit Fußgängern kollidiert: Zwei Personen verletzt

Pforzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignet hat sich am frühen Montagabend im Bereich Wilferdinger Höhe, nachdem ein 59-Jähriger mit seinem Fiat beim Abbiegen den Vorrang zweier Fußgänger missachtet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der 59-jährige Fiatfahrer gegen 18:50 Uhr von der Mannheimer Straße kommend nach links in die Karlsruher Straße (B 10) ab. Zur selben Zeit wollten zwei Fußgänger bei grün zeigender Ampel die Karlsruher Straße in Richtung Stuttgarter Straße queren. Im Bereich der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen dem Fiat und den beiden Fußgängern im Teenageralter. Hierdurch wurden die 17-Jährige und der 18-Jährige, der in ein Krankenhaus verbracht wurde, leicht verletzt. Am Fiat entstand kein Sachschaden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell