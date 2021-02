Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Senior wird von Trickdiebin bestohlen

Mühlacker (ots)

Eine Unbekannte hat am Montagvormittag einen Senior in Mühlacker in dessen Wohnung bestohlen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte die Täterin gegen 10 Uhr in der Reichardtstraße in Mühlhausen bei dem 82-jährigen Senior an der Haustür und fragte über die Sprechanlage nach Arbeit. Als der Senior ihr antwortete, dass er keine Arbeit für sie hätte, fragte die Unbekannte, ob sie bei ihm auf die Toilette gehen dürfe. Daraufhin ließ der 82-Jährige die Frau ins Haus und auf die Toilette. Nach dem Toilettengang klagte die Unbekannte über Übelkeit und bat um einen Tee. Als dieser zubereitet war, bat die Unbekannte dann um das Einfüllen des Tees in eine Flasche. Der Senior musste daraufhin in den Keller gehen, um eine Flasche zu holen. Die beiden unterhielten sich im Anschluss noch einige Zeit, bis die Unbekannte aufstand und ging. Am Dienstag bemerkte der Senior dann, dass aus seinem Geldbeutel, welcher auf dem Küchentisch lag, Geld entwendet worden war.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35 Jahre alt, ca. 155-160 cm groß, kräftige Statur, aber nicht dick, schwarze Haare, bekleidet mit beigefarbenem Anorak und schwarzer Hose.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Bitte beachten Sie:

VORSICHT Trickdiebstahl: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell