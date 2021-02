Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Straubenhardt (ots)

Seine Fahrt beenden musste am Montagabend ein 41-Jähriger in Straubenhardt, dessen Alkoholisierung im Rahmen einer Verkehrskontrolle ans Licht kam.

Der 41-Jährige war mit seinem BMW gegen 21:30 Uhr in Straubenhardt unterwegs, als ihn Polizeibeamte des Polizeireviers Neuenbürg im Rahmen der Streife kontrollieren wollten. Trotz deutlichem Anhaltesignal beschleunigte der Mann sein Fahrzeug weiter, bis er in einer Sackgasse gezwungenermaßen stehen bleiben musste. Im Laufe der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei ihm deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Der 41-Jährige schwankte und musste sich immer wieder an seinem Auto festhalten, um nicht umzufallen. Ein Alkoholvortest war aufgrund seiner Ausfallerscheinungen nicht möglich. Daher musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell