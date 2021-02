Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unter Alkohol alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Bad Liebenzell (ots)

Ein Gesamtsachschaden von rund 18.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls unter Alkohol am Montagabend in Unterhaugstett bei Bad Liebenzell.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda auf der Stuttgarter Straße, Landesstraße 343, in Richtung Ortsmitte Unterhaugstett. An der Einmündung zur Neuhauser Straße, Landesstraße 573, wollte sie nach rechts in diese abbiegen. Dabei verlor sie offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol stehend die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Wohnhaus sowie einem davor geparkten Volvo. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten nahmen bei der 30-Jährigen Anzeichen für eine Alkoholisierung wahr, weshalb ein Alkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund eineinhalb Promille. Daher musste sie zur Blutentnahme ins Krankenhaus und ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

