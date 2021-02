Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim (CW) Calw - Ermittlungserfolg: Nach Einbruch in Drogeriemarkt Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Calw (ots)

Nach einem Einbruch am 23.01.2021 in Calw ist es den Ermittlern des Polizeireviers Calw gelungen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Einer davon befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein 23-jähriger Afghane soll sich zusammen mit einem Mittäter am Samstag, 23.01.2021, gegen 22 Uhr, gewaltsam durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe Zutritt in einen Drogeriemarkt in der Lederstraße verschafft und einen Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro verursacht haben.

Unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten auf die Spur des 23-jährigen mutmaßlichen Einbrechers, welcher am Donnerstag vorläufig festgenommen werden konnte. Weitere Ermittlungen erhärteten den dringenden Tatverdacht gegen den Afghanen, so dass dieser am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt wurde, welcher Haftbefehl erließ. Der 23-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte ein 16-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Mittäter ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er seiner Familie überstellt. Ihn erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

