Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Supermarkt

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Supermarkt in Pforzheim eingebrochen.

Der Unbekannte drang auf bislang ungeklärte Weise gegen 01:20 Uhr in einen Supermarkt in der Holzgartenstraße ein. Zeugen konnten eine Person beobachten, die den Supermarkt in Richtung Kreuzstraße verließ. Der entstandene Schaden kann im Moment noch nicht näher beziffert werden.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, trug einen blauen Kapuzenpulli sowie einen Rucksack.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

