Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unbekannte stehlen Kraftstoff aus Baumaschine

Neuenbürg (ots)

Eine größere Menge an Kraftstoff entwendet haben am vergangenen Wochenende Unbekannte von einem Firmengelände in Neuenbürg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begaben sich die Unbekannten zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Montag, 09:00 Uhr auf das Betriebsgelände in Neuenbürg. Dort öffneten sie gewaltsam den Tank einer Baumaschine und entnahmen über 100 Liter Kraftstoff. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Lukas Kruck, Pressestelle

