POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall im Kreuzungsbereich: Eine Verletzte

Zu einem Unfall gekommen ist es am Montagmorgen in Pforzheim, bei dem zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammengestoßen sind.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 85-jähriger BMW-Fahrer gegen 08:30 Uhr auf der Zerrennerstraße in westlicher Fahrtrichtung und wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 85-Jährige im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt halten. Derweil war ein 33-jähriger VW-Fahrer mit seiner 31-jährigen Mitfahrerin auf der Goethestraße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Dieser hielt vor der Kreuzung aufgrund einer roten Ampel an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 33-Jährige in gerader Richtung los, obwohl der Kreuzungsbereich offenbar noch nicht frei war. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 31-jährige Mitfahrerin des VW-Fahrers leicht verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

