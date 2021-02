Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/ Enzkreis/ PF) Erfolgreiche Alkohol- und Drogenkontrollen

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag wurden sechs beeinflusste Fahrer bei Kontrollen festgestellt.

Am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr wurde in der Hauptstraße in Niefern-Öschelbronn eine 69-jährige Renault-Fahrerin angehalten. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch war. Die Durchführung eines Alkoholvortests war nicht möglich, weshalb die Frau eine Blutprobe abgeben musste.

Gegen 15.50 Uhr wurde ein 54-jähriger Mitsubishi-Fahrer an der Tank- und Rastanlage Pforzheim der Autobahn 8 in kontrolliert. Ein Drogentest verlief auf Cannabis positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Um 21.10 Uhr fiel in der Holzgartenstraße in Pforzheim ein 62-jähriger Toyota-Fahrer auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 62-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Samstag wurde gegen 15.20 Uhr im Bereich des Markplatzes in Pforzheim ein 23-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine drogentypische Beeinflussung. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Um 17.00 Uhr streifte ein 20-jähriger Audi-Fahrer in der Rohrdorfer Straße in Ebhausen beim Vorbeifahren den Mercedes eines 42-Jährigen. Hierbei entstand nach derzeitigem Kenntnisstand ein geringer Schaden. Beim 20-jährigen wurden drogentypische Merkmale festgestellt. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, wurde gegen 04.00 Uhr in der Dietlinger Straße in Pforzheim ein 27-jähriger VW-Fahrer angehalten. Er war mit rund 1,1 Promille unterwegs. Der 27-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

Dirk Wagner, Pressestelle

